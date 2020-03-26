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ЭКОНОМИКА РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АЛИВАРИЯ» ПРОЙДЕТ 27 МАРТА
09:50 27.03.2020
27 марта состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Пивоваренная компания Аливария».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут заслушаны отчеты финансово-хозяйственной деятельности ОАО в 2019 году и ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности в прошедшем году, а также информация об основных направлениях деятельности организации на 2020 г.
На собрании планируется утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, распределение прибыли и дивидендов, а также определить сроки их выплаты.
Помимо этого, состоится избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Акционеры утвердят размер полагающегося им вознаграждения за проделанную работу.
В повестку дня для обсуждения также включены такие вопросы, как предоставление спонсорской помощи и согласование предельно допустимых нормативов потерь, боя бутылок и норм расхода вспомогательных материалов и технологических средств при производстве пива, пивных напитков и кваса.
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