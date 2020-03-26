27 марта состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Пивоваренная компания Аливария».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут заслушаны отчеты финансово-хозяйственной деятельности ОАО в 2019 году и ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности в прошедшем году, а также информация об основных направлениях деятельности организации на 2020 г.

На собрании планируется утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, распределение прибыли и дивидендов, а также определить сроки их выплаты.

Помимо этого, состоится избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Акционеры утвердят размер полагающегося им вознаграждения за проделанную работу.

В повестку дня для обсуждения также включены такие вопросы, как предоставление спонсорской помощи и согласование предельно допустимых нормативов потерь, боя бутылок и норм расхода вспомогательных материалов и технологических средств при производстве пива, пивных напитков и кваса.