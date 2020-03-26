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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ПРОСИТ ПРИСЫЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНВЕСТКЛИМАТА
09:32 27.03.2020
Минэкономики просит присылать предложения и дополнения в план мероприятий по совершенствованию инвестклимата.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, в целях дальнейшего формирования благоприятного инвестиционного климата и активизации процесса привлечения инвестиций в экономику Беларуси подготовлен и утвержден План мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в республике на среднесрочную перспективу.
Предложения по реализации мероприятий плана, а также дополнения к нему необходимо направлять на e-mail: .
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