Минэкономики просит присылать предложения и дополнения в план мероприятий по совершенствованию инвестклимата.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, в целях дальнейшего формирования благоприятного инвестиционного климата и активизации процесса привлечения инвестиций в экономику Беларуси подготовлен и утвержден План мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в республике на среднесрочную перспективу.

Предложения по реализации мероприятий плана, а также дополнения к нему необходимо направлять на e-mail: .