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ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ОТКРОЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К ОНЛАЙН-ШКОЛЕ ЮНОГО МАТЕМАТИКА
18:00 26.03.2020
БГУ откроет бесплатный доступ к онлайн-школе юного математика.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, обучение организуют с 1 апреля по школьной программе для учащихся 5-11 классов для систематизации и проверки знаний, самостоятельного изучения отдельных тем по предмету.
Для каждого класса подготовлено семь занятий – по одному в неделю. Образовательный курс разработан в соответствии со школьными учебными программами и продлится до конца учебного года. Урок включает теоретический материал и задания для самостоятельной работы, ответы на которые ученик получит после прохождения темы. Доступ к математическим правилам и задачам открывается по понедельникам, а в четверг можно увидеть правильное решение заданий.
Функционал ресурса позволяет ученику через форумы и чаты задать вопрос и обсудить решение задач.
Для обучения в школе необходимо выбрать нужный класс и пройти регистрацию.
Онлайн-школа по математике функционирует в БГУ с 2014 года. Ее разработчиком выступает механико-математический факультет.
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