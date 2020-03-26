БГУ откроет бесплатный доступ к онлайн-школе юного математика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, обучение организуют с 1 апреля по школьной программе для учащихся 5-11 классов для систематизации и проверки знаний, самостоятельного изучения отдельных тем по предмету.

Для каждого класса подготовлено семь занятий – по одному в неделю. Образовательный курс разработан в соответствии со школьными учебными программами и продлится до конца учебного года. Урок включает теоретический материал и задания для самостоятельной работы, ответы на которые ученик получит после прохождения темы. Доступ к математическим правилам и задачам открывается по понедельникам, а в четверг можно увидеть правильное решение заданий.

Функционал ресурса позволяет ученику через форумы и чаты задать вопрос и обсудить решение задач.

Для обучения в школе необходимо выбрать нужный класс и пройти регистрацию.

Онлайн-школа по математике функционирует в БГУ с 2014 года. Ее разработчиком выступает механико-математический факультет.