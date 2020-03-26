Республиканский союз туристических организаций (РСТО) отправил министру спорта и туризма письмо с предложениями поддержки туристической отрасли.

Как сообщает сайт РСТО, в настоящее время белорусское правительство готовит пакет предложений о поддержке бизнеса. РСТО продолжает формулировать оптимальные меры для спасения туристической отрасли в создавшейся ситуации. Письма с соответствующими предложениями направлены в Министерство спорта и туризма, Министерство финансов, МАРТ, также проведены переговоры с Торгово-Промышленной Палатой, готовится встреча в Верховном суде.

Как напоминает РСТО, с 14 марта фактически остановлены продажи всех туров в связи с пандемией коронавируса, новые бронирования отсутствуют, туристические компании заняты вывозом туристов и урегулированием отношений с клиентами, забронировавшими туры на ближайшие даты, а также на летние месяцы.

«Государственные органы, потребители услуг должны понимать, что туристические фирмы Беларуси в настоящий момент не могут вернуть денежные средства, оплаченные поставщикам услуг (авиакомпаниям, зарубежным туроператорам, отельерам) в связи с закрытием границ, отменой авиарейсов и прекращением деятельности финансовых институтов практически на всех направлениях», - отмечают в РСТО.

Ввиду сложившихся обстоятельств РСТО просит правительство поддержать меры по сохранению туристической отрасли, в том числе признать нынешнюю ситуацию обстоятельствами непреодолимой силы – длящимися до 31 декабря 2020 года; предоставить туристическим предприятиям право отсрочки на выполнение обязательств по ранее заключенным договорам с туристами до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, предлагается установить налоговые каникулы на выплату налогов на прибыль и НДС, земельного налога и других налоговых платежей до 30 сентября 2020 года; ввести мораторий на отчисления в ФСЗН до 30 сентября 2020 года; снизить базовую арендную величину на 60% до 30 сентября 2020 года, отменить повышение арендной ставки с 1 апреля 2020 года и другие меры.

Целый ряд предложений РСТО касается въездного и внутреннего туризма в стране. В корне неправильно думать, что кризис коснулся лишь выездного сегмента. В одинаковой степени в ситуации пандемии коронавируса страдает и въездной туризм, а также внутренние поездки белорусских граждан по родной стране. Это направление также нужно поддержать.

В числе предложений Союза в дополнение к вышеуказанным РСТО предлагает в целях сохранения интереса к посещению Беларуси продлить действие ранее выданных и неиспользованных по причине пандемии виз иностранным гражданам сроком на 1 год.

Закрепить нормативно-правовым актом официальное разрешение, что независимо от условий, прописанных в туристических договорах, турфирмы имеют право осуществлять возвраты по аннулированным оплаченным турам (из-за невозможности иностранных туристов прибыть в нашу страну по независящим от них и турфирмы причинам) – в срок до конца 2020 года.

РСТО также предлагает обязать гостиницы зафиксировать оплату в человеко-сутках и предоставить проживание для группы в более поздний период в полном объеме – без повышения цен, по цене на момент оплаты, в обязательном порядке оформлять протокол по сохраняющимся предоплатам в гостиницы: при переносе групп иностранных туристов на более поздние сроки (если уже турфирмой оплачено проживание в гостинице на апрель-июль).

Помимо этого, предлагается обязать банки Беларуси временно отменить вознаграждение за международные переводы по возвращаемым суммам иностранным туристам за отмененные туры в Беларусь; обеспечить в гостиницах и ресторанах, музеях групповые скидки не менее 10% для отечественных туристских фирм, чтобы помочь восстановить экспорт туристских услуг в последующем с учетом имеющегося международного опыта и обеспечить вовлечение отечественных субъектов туристической деятельности в организации въездного и внутреннего туризма.

В РСТО также предлагают отменить показатели по экспорту и привязку стоимости в белорусских субъектах проживания (гостиницах, санаторно-курортных учреждениях) к валютному эквиваленту, другие меры.

РСТО, безусловно, надеется на понимание и поддержку правительства. Речь идет о жизнедеятельности целой отрасли, которая, по прогнозам ЮНВТО, после окончания пандемии может стать одним из дайверов поддержания экономического роста в 2020-2021 году.