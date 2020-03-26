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ЭКОНОМИКА РБ
НА МЭТЗ РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ АСК-М(С)Т
17:16 26.03.2020
На Минском электротехническом заводе им. В.И. Козлова (МЭТЗ) разработана система мониторинга силовых трансформаторов АСК-М(С)Т. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе предприятия.
Система предназначена для непрерывного измерения и регистрации основных параметров, в том числе предаварийных и аварийных режимов трансформаторов в процессе эксплуатации. Система может устанавливаться на трансформаторы (сухие, масляные) любой мощности (от 16 кВА и выше), а также интегрироваться в состав любых подстанций (КТП). Система предназначена для контроля параметров со стороны 0,4 кВ.
Система мониторинга предоставляет информацию для контроля и регулирования режимов работы, для своевременного принятия необходимых мер при предаварийных режимах и для анализа аварийных режимов с целью снижения эксплуатационных издержек и прогнозирования технического состояния изделия.
С помощью системы мониторинга обеспечивается постоянный контроль и регистрация параметров трансформатора.
Система мониторинга представляет собой централизованную систему сбора и обработки данных. Сбор параметров с первичных измерительных датчиков и преобразователей, устанавливаемых в (на) трансформаторе и последующую обработку информации осуществляет промышленный программируемый контроллер, установленный с другим оборудованием в специальном пластиковом шкафу со степенью защиты IP44 размерами 400х400х250 мм.
Система посредством установки АКБ обеспечивает автономность работы в течение 1 часа (для архивации данных и безболезненной остановки работы).
В настоящее время система проходит опытную эксплуатацию в составе энергосистемы предприятия.
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