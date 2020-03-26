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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
16:55 26.03.2020
27 марта 2020 года состоится «прямая телефонная линия», в ходе которой на вопросы граждан ответят представители Министерства энергетики и Госэнергогазнадзора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, задать вопросы относительно деятельности Госэнергогазнадзора можно будет с 15.00 до 16.00 по телефону 8 (017) 218-23-95.
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