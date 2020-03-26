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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ПРОЙДЕТ В БГУ В МАЕ
16:42 26.03.2020
Научная конференция студентов и аспирантов пройдет на факультетах БГУ с 11 по 22 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, прием заявок стартовал в вузе и продлится до 17 апреля включительно.
Это ежегодное мероприятие пройдет в 77-й раз и направлено на совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов и научных работников высшей квалификации БГУ, стимулирование молодежи к занятиям научными исследованиями.
В этом году в масштабной конференции задействованы 18 подразделений вуза, где организуют более 300 тематических секций. Новшеством мероприятия станет участие лицеистов БГУ в одной из секций биологического факультета. Также факультет журналистики впервые в рамках конференции организует совместный вебинар с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова на тему «Медиа в цифровой реальности».
Ознакомиться с положением конференции, темами секций и сроками их проведения можно здесь.
Лучшие доклады опубликуют в сборнике материалов Научной конференции студентов и аспирантов.
Организатором выступает Главное управление науки вуза.
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