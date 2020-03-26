Авиакомпания «Белавиа» продлила срок приостановки полетов в Молдову и Грузию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиаперевозчика, полеты по маршруту Минск-Кишинев-Минск не будут выполняться до 15 мая 2020 года (ранее полеты были приостановлены с 17 по 31 марта).

Рейсы в Грузию по маршрутам Минск-Батуми-Минск и Минск-Тбилиси-Минск приостанавливаются до 20 апреля 2020 года (ранее полеты были приостановлены по 28 и 29 марта соответственно).

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

Обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года. При этом изменение даты вылета возможно только один раз.

В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.