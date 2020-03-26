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ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНДИРЕКТОР ОАО "БЕЛРЕСУРСЫ" ПРОВЕДЕТ 1 АПРЕЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ
15:44 26.03.2020

1 апреля 2020 г. генеральный директор ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк проведет прямую телефонную линию с населением.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО "Белресурсы", звонить можно будет с 14.00 до 20.00 по телефону в Минске (+375 17) 398-60-81.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на "прямую телефонную линию" необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
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