РУП «Могилевавтодор» и подведомственные ему организации приступают к подготовке республиканских автомобильных дорог и производственных баз к эксплуатации в летний период 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это касается ликвидации сезонной ямочности, приведения в порядок находящихся в контролируемой зоне республиканских автомобильных дорог территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений и коммуникаций.

Согласно разработанному плану-графику все работы должны быть завершены к 20 апреля 2020 года.