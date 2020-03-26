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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «МОГИЛЕВАВТОДОР» ПРИСТУПАЕТ К ПОДГОТОВКЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ АВТОДОРОГ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
14:25 26.03.2020
РУП «Могилевавтодор» и подведомственные ему организации приступают к подготовке республиканских автомобильных дорог и производственных баз к эксплуатации в летний период 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это касается ликвидации сезонной ямочности, приведения в порядок находящихся в контролируемой зоне республиканских автомобильных дорог территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений и коммуникаций.
Согласно разработанному плану-графику все работы должны быть завершены к 20 апреля 2020 года.
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