Ухудшение внешних условий в начале текущего года ведет к новым вызовам для экономического роста Беларуси. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Беларуси, подготовленном Отделом экономического анализа Дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Аналитики ЕАБР прогнозируют снижение ВВП страны на 0,1% в 2020 году, что на 1,6 п. п. ниже по сравнению с предыдущей оценкой (октябрь 2019 года). Пересмотр объясняется главным образом ожидаемым сокращением производства в нефтеперерабатывающей и химической отраслях промышленности из-за уменьшения объемов поставок в республику энергетического сырья и высоких мировых запасов калийных удобрений. Сдерживающее воздействие окажет и ослабление внешнего спроса, в том числе вследствие распространения коронавируса. Стабилизация ситуации в мировой экономике и постепенное восстановление выпуска нефтепродуктов и калийных удобрений приведет к циклическому ускорению темпа прироста ВВП до 2,0% в 2021 году.

В обзоре отмечается замедление инфляции по итогам 2019 года до 4,7%, с 5,6% годом ранее. В качестве ключевых факторов, обусловивших снижение показателя, главный специалист отдела экономического анализа ЕАБР Анатолий Харитончик выделил увеличение предложения сельскохозяйственной продукции вследствие повышения урожая, слабую ценовую конъюнктуру за рубежом, укрепление реального эффективного курса белорусского рубля и замедление роста потребительской активности. По прогнозу банка, инфляция в 2020 году сложится вблизи цели Национального банка Республики Беларусь и составит 5,3%.

В условиях сокращения во второй половине 2019 года инфляционных рисков Национальный банк снизил ставку рефинансирования до 8,75% годовых (по состоянию на начало марта 2020 года). По оценке главного специалиста отдела экономического анализа ЕАБР Анатолия Харитончика, процентные ставки оказывали в 2019 году слабое сдерживающее влияние на экономическую активность, что во многом объясняется снижением их нейтральных уровней на фоне глобальной тенденции уменьшения ставок денежно-кредитной политики. В начале текущего года проинфляционные риски возросли на фоне усиления волатильности на мировых финансовых и товарных рынках. В таких условиях базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает сохранение в 2020 году ставки МБК около 9%, что, по оценке аналитиков банка, позволит удержать инфляцию вблизи целевого ориентира Национального банка. В среднесрочной перспективе сохраняется потенциал ее снижения.

В обзоре отмечается преобладание рисков ослабления экономической активности. Существует вероятность более значительного сокращения производства нефтепродуктов в случае дальнейшего снижения импорта сырья. Сохраняется высокая неопределенность последствий для мировой экономики в связи с текущей ситуацией с коронавирусом.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.