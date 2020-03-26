|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 30 МАРТА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ БАНЬ
13:19 26.03.2020
«Горячую телефонную линию» с жителями Гомельской области 30 марта 2020 года проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Соловьева.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, тема горячей линии, которая пройдет с 12.00 до 13.00 - «Качество и доступность услуг бань в Гомельской области».
Задать вопрос можно по телефонам в Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98.
Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2020
Курсы в банках
на 26.03.2020
Конвертация в банках
на 26.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте