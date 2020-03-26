«Горячую телефонную линию» с жителями Гомельской области 30 марта 2020 года проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Соловьева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, тема горячей линии, которая пройдет с 12.00 до 13.00 - «Качество и доступность услуг бань в Гомельской области».

Задать вопрос можно по телефонам в Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98.

Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.