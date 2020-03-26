ЭКОНОМИКА РБ

МИНТРАНС ПРИОСТАНОВИЛ ВЫДАЧУ НАЦИОНАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ МОРЯКА БЕЛАРУСИ

13:04 26.03.2020 Министерство транспорта и коммуникаций приостановило выдачу национального удостоверения личности моряка Беларуси. «В соответствии с пунктом 29 Комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения инфекции COVID-19 в Республику Беларусь, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь, приостанавливается выполнение административных процедур, осуществляемых Минтрансом, и связанных с выдачей (обменом) национального удостоверения личности моряка Республики Беларусь (на период эпидемиологического неблагополучия)», - говорится в сообщении ведомтва. Дополнительную информацию можно получить по телефону 259-79-81