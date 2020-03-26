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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРАНС ПРИОСТАНОВИЛ ВЫДАЧУ НАЦИОНАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ МОРЯКА БЕЛАРУСИ
13:04 26.03.2020
Министерство транспорта и коммуникаций приостановило выдачу национального удостоверения личности моряка Беларуси.
«В соответствии с пунктом 29 Комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения инфекции COVID-19 в Республику Беларусь, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь, приостанавливается выполнение административных процедур, осуществляемых Минтрансом, и связанных с выдачей (обменом) национального удостоверения личности моряка Республики Беларусь (на период эпидемиологического неблагополучия)», - говорится в сообщении ведомтва.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 259-79-81
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