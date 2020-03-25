Первый жесткий дискаунтер «Грошык» открылся в Гомеле (улица Ефремова, 16А).

Покупателям предложили товары прямо с палет по очень низким ценам. Но в отличие от других жестких магазинов, полки и витрины здесь заполнены в основном качественными белорусскими продуктами.

Находится «Грошык» в Железнодорожном районе прямо напротив завода самоходных комбайнов. Торговый зал площадью 1200 «квадратов» оформлен в духе минимализма, выкладка максимально простая, а персонала немного.

Новый магазин относится к жестким дискаунтерам. Это предполагает низкие цены на товары за счет минимизации расходов на логистику и персонал. Почти все пространство отвели под товары, а поставляют их кратно местам для палет. Место на полке получили только популярные продукты, которые стоят дешевле, чем в других магазинах.

Для сравнения: пачка сливочного масла стоит меньше 2 рублей. Для тех, кто не любит готовить, имеются полуфабрикаты. Есть также прилавок с хлебом и сдобой.

Всего в магазине представлено свыше 1000 наименований товаров.

«Теперь гомельчане могут экономить на покупке любимых продуктов. Конечно, «Грошык» как жесткий дискаунтер сильно ударил по ценам – они здесь гораздо ниже. В то же время это все же магазин, а не склад, и мы с уважением относимся к покупателям, – раскрыли концепцию в «Грошыке». – Это проявляется и в оформлении торгового зала, где можно свободно развернуться с тележкой или детской коляской, и в ассортименте. Фокус сделан на белорусские продукты высокого качества, которые снискали популярность. Мы позволяем не поступаться предпочтениями, а меньше платить за то, что и так нравится».

«Грошык» – белорусский ретейлер в формате жестких дискаунтеров. Его конкурентами выступают российские сети «Светофор» и «Доброцен». Новая сеть планирует охватить все регионы, а первые магазины открыты в Слониме, Солигорске и Гомеле. Впоследствии «Грошык» может прийти и в Минск.