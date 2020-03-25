|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСКАУНТЕР «ГРОШЫК»
12:37 26.03.2020
Первый жесткий дискаунтер «Грошык» открылся в Гомеле (улица Ефремова, 16А).
Покупателям предложили товары прямо с палет по очень низким ценам. Но в отличие от других жестких магазинов, полки и витрины здесь заполнены в основном качественными белорусскими продуктами.
Находится «Грошык» в Железнодорожном районе прямо напротив завода самоходных комбайнов. Торговый зал площадью 1200 «квадратов» оформлен в духе минимализма, выкладка максимально простая, а персонала немного.
Новый магазин относится к жестким дискаунтерам. Это предполагает низкие цены на товары за счет минимизации расходов на логистику и персонал. Почти все пространство отвели под товары, а поставляют их кратно местам для палет. Место на полке получили только популярные продукты, которые стоят дешевле, чем в других магазинах.
Для сравнения: пачка сливочного масла стоит меньше 2 рублей. Для тех, кто не любит готовить, имеются полуфабрикаты. Есть также прилавок с хлебом и сдобой.
Всего в магазине представлено свыше 1000 наименований товаров.
«Теперь гомельчане могут экономить на покупке любимых продуктов. Конечно, «Грошык» как жесткий дискаунтер сильно ударил по ценам – они здесь гораздо ниже. В то же время это все же магазин, а не склад, и мы с уважением относимся к покупателям, – раскрыли концепцию в «Грошыке». – Это проявляется и в оформлении торгового зала, где можно свободно развернуться с тележкой или детской коляской, и в ассортименте. Фокус сделан на белорусские продукты высокого качества, которые снискали популярность. Мы позволяем не поступаться предпочтениями, а меньше платить за то, что и так нравится».
«Грошык» – белорусский ретейлер в формате жестких дискаунтеров. Его конкурентами выступают российские сети «Светофор» и «Доброцен». Новая сеть планирует охватить все регионы, а первые магазины открыты в Слониме, Солигорске и Гомеле. Впоследствии «Грошык» может прийти и в Минск.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2020
Курсы в банках
на 26.03.2020
Конвертация в банках
на 26.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте