Могилевский завод по производству технического углерода планирует поставлять пятую часть выпускаемой продукции «Белшине». Такая информация прозвучала во время посещения заместителем председателя Могилевского облисполкома Русланом Страхаром завода по производству технического углерода «Омск Карбон Могилев».

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, о текущей деятельности предприятия рассказал генеральный директор предприятия Марат Игизбаев. По его словам, успешно завершен аудит, который на предприятии провела компания «Белшина»: получена наивысшая оценка - 100 баллов. Белорусскому производителю шин «Омск Карбон Могилев» планирует поставлять примерно пятую часть выпускаемой продукции.

«Стоит отметить положительное сотрудничество «Омск Карбон Могилев» с бобруйским производителем шин. Переговоры по акцептации продукции между компаниями продвигаются успешно. Для нас, нашей экономики очень важно, чтобы эта связка, кооперация, на которую рассчитывали, начала работать», - отметил Руслан Страхар.

Кроме того, в январе и марте на «Омск Карбон Могилев» был проведен сертификационный аудит на соответствие требованиям трех международных стандартов - ISO 9001, ISO 14001 иISO 45001 - системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента качества и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья соответственно. Аудит пройден успешно.

Марат Игизбаев отметил, что все запланированные работы идут по графику, ввод в эксплуатацию двух технологических потоков намечен на 2020 год.

Объем произведенной на «Омск Карбон Могилев» продукции уже превысил 2 тыс. т техуглерода. Значительная часть продукции поставлена потребителям в страны Европы - Германию, Турцию, Румынию, Украину, Италию, Венгрию. На предприятии работает более 400 человек. К концу 2020 года планируется принять на работу еще около 100 сотрудников.