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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 4,3 РУБЛЯ
11:36 26.03.2020

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в феврале 2020 г. составила 1105,1 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.

Напомним, в январе текущего года средняя зарплата в области была 1109,4 рубля.

Таким образом, за февраль она снизилась на 4,3 рубля.
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