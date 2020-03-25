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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 4,3 РУБЛЯ
11:36 26.03.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в феврале 2020 г. составила 1105,1 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.
Напомним, в январе текущего года средняя зарплата в области была 1109,4 рубля.
Таким образом, за февраль она снизилась на 4,3 рубля.
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