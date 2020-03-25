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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВЕ ОБЪЯВЛЕН ВТОРОЙ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА ЭКСПОРТЕРА»
10:23 26.03.2020

Объявлен второй набор слушателей образовательного проекта «Школа экспортера». Об этом сообщили в Центре экспорта Могилевской области, функционирующим на базе ОАО «Могилевское агентство регионального развития».

Как пишут «Могилевские ведомости», бесплатный образовательный проект «Школа экспортера», инициатором которого выступил комитет экономики Могилевского облисполкома совместно с Центром экспорта Могилевской области, функционирующим на базе ОАО «Могилевское агентство регионального развития» стартовал 18 февраля 2020 года в Могилеве. Главная его цель – формирование в текущих экономических условиях у региональных представителей предпринимательства знаний, необходимых для осуществления экспортной деятельности.

В рамках состоявшейся учебы участникам проекта были предложены к рассмотрению ключевые вопросы, с которыми сталкиваются экспортеры при осуществлении внешнеэкономической деятельности: правовое и документационное обеспечение, налоги в экспортной деятельности, возможности онлайн-экспорта, логистика для экспортеров, маркетинг, таможенное регулирование экспорта и др. 24 марта на площадке Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты прошел заключительный модуль образовательного проекта. Лекции читали Евгений Введенский – директор Выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты (данное предприятие является ведущим международным выставочным оператором в Беларуси). И Еленя Зезюля – сертифицированный профессиональный коуч центра развития «AliasGroup», бизнес-тренер и коуч начинающих предпринимателей, первых лиц и ТОП-менеджмента, магистр Бизнес-Администрирования (МВА) (Минск).

За информацией по участию в проекте можно обращаться по телефонам: (+375-44) 582-28-18, (8-022) 74-61-92 или писать на e-mail: .
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