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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛЛАКТ» ПРОЙДЕТ 26 МАРТА
09:58 26.03.2020
26 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Беллакт» (Волковыск).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут заслушаны отчеты об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2019 год и Наблюдательного совета о работе в 2019 году, а также утверждены основные направления деятельности на 2020 год.
На собрании также планируется утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, распределение чистой прибыли и выплаты дивидендов.
Помимо этого, речь пойдет об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Кроме того, планируется рассмотреть изменения в Устав Волковысского ОАО «Беллакт».
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