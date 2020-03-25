26 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Беллакт» (Волковыск).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут заслушаны отчеты об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2019 год и Наблюдательного совета о работе в 2019 году, а также утверждены основные направления деятельности на 2020 год.

На собрании также планируется утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, распределение чистой прибыли и выплаты дивидендов.

Помимо этого, речь пойдет об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Кроме того, планируется рассмотреть изменения в Устав Волковысского ОАО «Беллакт».