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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
09:53 26.03.2020
В Министерстве экономики 25 марта состоялась встреча заместителя министра Дмитрия Матусевича с руководителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в ходе мероприятия состоялось обсуждение предложений, поступивших от представителей бизнеса, а также возможности и пути их имплементации в разрабатываемые Минэкономики меры по обеспечению стабильной работы белорусской экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.
Данные меры будут включать в себя блоки в таких сферах как: бюджетно-налоговая политика, денежно-кредитная и пруденциальная политика, в рамках работы интеграционных объединений, в реальном секторе экономики и на потребительском рынке.
Результаты рабочей встречи будут учтены при внесении в правительство названных предложений.
Отметим, что ранее Министерство экономики совместно с облисполкомами организовало мониторинг ситуации в предпринимательской среде, связанный с экономическими последствиями сложной эпидемиологической ситуации в мире и некоторым ослаблением обменного курса белорусского рубля. Он проводился в форме прямого выезда на места, встреч с представителями бизнес-сообщества в регионах, прямых телефонных линий, анализа материалов СМИ.
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