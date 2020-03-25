В Министерстве экономики 25 марта состоялась встреча заместителя министра Дмитрия Матусевича с руководителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в ходе мероприятия состоялось обсуждение предложений, поступивших от представителей бизнеса, а также возможности и пути их имплементации в разрабатываемые Минэкономики меры по обеспечению стабильной работы белорусской экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Данные меры будут включать в себя блоки в таких сферах как: бюджетно-налоговая политика, денежно-кредитная и пруденциальная политика, в рамках работы интеграционных объединений, в реальном секторе экономики и на потребительском рынке.

Результаты рабочей встречи будут учтены при внесении в правительство названных предложений.

Отметим, что ранее Министерство экономики совместно с облисполкомами организовало мониторинг ситуации в предпринимательской среде, связанный с экономическими последствиями сложной эпидемиологической ситуации в мире и некоторым ослаблением обменного курса белорусского рубля. Он проводился в форме прямого выезда на места, встреч с представителями бизнес-сообщества в регионах, прямых телефонных линий, анализа материалов СМИ.