РУП «Белпочта» будет обновлять информацию о произошедших изменениях в приеме почты в виде таблицы.

«С учетом сложившейся ситуации из-за приостановки авиарейсов и постоянных изменений при приеме международных почтовых отправлений, актуальные сведения в оперативном порядке будут обновляться в таблице», - говорится в сообщении почтового оператора.

При этом организация напоминает, что возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также письменной корреспонденции и посылок.