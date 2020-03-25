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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИЗОШЕДШИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРИЕМЕ ПОЧТЫ В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ
09:37 26.03.2020
РУП «Белпочта» будет обновлять информацию о произошедших изменениях в приеме почты в виде таблицы.
«С учетом сложившейся ситуации из-за приостановки авиарейсов и постоянных изменений при приеме международных почтовых отправлений, актуальные сведения в оперативном порядке будут обновляться в таблице», - говорится в сообщении почтового оператора.
При этом организация напоминает, что возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также письменной корреспонденции и посылок.
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