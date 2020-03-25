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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛА НА 1,7 РУБЛЯ
18:01 25.03.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в феврале 2020 г. составила 1591,6 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы.
Напомним, в январе 2020 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1589,9 рубля.
Таким образом, за месяц она выросла на 1,7 рубля.
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