ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛА НА 1,7 РУБЛЯ

18:01 25.03.2020 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в феврале 2020 г. составила 1591,6 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы. Напомним, в январе 2020 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1589,9 рубля. Таким образом, за месяц она выросла на 1,7 рубля.