ОАО «Промагролизинг» профинансировало поставку Белорусской железной дороге 100 вагонов-цистерн производства ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» на сумму порядка 15 млн белорусских рублей с НДС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой организации, первая партия в количестве 10 штук уже отправлена владельцу. Стороны договорились об отгрузке оставшейся части техники до конца июня 2020 года.

Компании отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого участника.

Данная сделка является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и иных отечественных перевозчиков.

В 2019 году ОАО «Промагролизинг» уже финансировало поставку 500 полувагонов производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Белорусской железной дороге.

ОАО «Промагролизинг» работает на рынке с 2001 года и за годы работы накопило огромный опыт реализации финансовых задач ведущих промышленных предприятий Беларуси и создало себе репутацию надежного партнера. ОАО «Промагролизинг» не боится крупных проектов и смело работает по всему миру. Но главный секрет успеха заключается в стремлении найти индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая специфику его деятельности и планы развития.