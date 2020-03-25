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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СОСТАВИЛА 2,5 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:33 25.03.2020
За январь-февраль 2020 года налоговыми органами Гомельской области выявлено 39 граждан, занимавшихся бизнесом без государственной регистрации (розничная торговля, перевозка пассажиров и т. д.).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в результате был доначислен единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на общую сумму 5,5 тыс. рублей. Сумма административных штрафов составила 2,5 тыс. рублей.
В налоговой напомнили, что за деятельность без государственной регистрации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.
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