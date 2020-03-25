ОАО «Лидское пиво» переводит титулованный сорт «Пшанічнае» в крафтовую линейку, а в скором времени в магазинах можно будет найти и некогда популярное «ЛIДСКАЕ Белае».

«Лидское пиво» долгие годы работает над развитием культуры пития Беларуси. Компания стала первым промышленным предприятием, начавшим производство крафтовых сортов, что позволило белорусам пробовать нетипичные для рынка продукты. В результате вкусовые предпочтения отечественного потребителя постепенно трансформировались, и теперь на рынок можно не только выводить классические лагеры, но и повышать вкусовое и сортовое разнообразие.

«Вкус одних сортов для нашего потребителя привычен и понятен, как следствие, они занимают более половины объема всего рынка. Вкус других же (сюда можно отнести и классическое пшеничное пиво) более сложный. Кроме того, данные сорта требуют иных подходов в производстве и на их долю приходится меньший объем рынка, - отметил главный пивовар ОАО «Лидское пиво» Олег Малахов.

«Пшанічнае» из Лиды ─ это светлое нефильтрованное пиво без замутнителей и ароматизаторов. Оно производится по уникальной технологии Triple Fermentation (технологии тройного сбраживания). Именно благодаря ей пиво получает пышную пену и мягкий пшеничный вкус с ярко выраженными фруктовыми нотами банана и гвоздики. Крепость продукта ─ 5,0%, горечь ─ 13 IBU.

Для приготовления данного сорта на предприятии используют немецкие дрожжи и не менее 60% импортного пшеничного солода. Особое сырье, уникальность производственного процесса и высокое качество, подтвержденное международными наградами, побудили лидских пивоваров перевести «Пшанічнае» в линейку крафтового пива «Калекцыi Майстра».

Обновленный продукт уже на полках магазинов. Пока «Пшанічнае» доступно в стеклянных бутылках 0,5 л (рекомендованная цена ─ 2,2 BYN), но к концу лета оно также появится в жестяных банках 0,45 л. Кроме того, продукт разливается в кеги.

Для сохранения максимальных вкусовых качеств, данный сорт рекомендуется разливать по определенным правилам. Специальные бокалы (с толстым дном и широким горлышком) следует предварительно охладить, во время наливания их рекомендуется держать под углом в 45 градусов. В таком положении бокал заполняется практически полностью, после чего его следует перевести в вертикальное положение, чтобы сделать высокую пенную шапку. Оставшееся содержимое бутылки (примерно четверть) необходимо взболтать, чтобы дрожжевой осадок равномерно распределился перед добавлением в основной бокал.

А в начале апреля в компании планируют вернуть в ассортимент некогда популярный сорт «ЛIДСКАЕ Белае». В его основе ─ рецептура предыдущего выпуска, но с определенными доработками под запросы современного потребителя. Изменения затронут и внешний вид продукта. Он будет подчеркивать принадлежность сорта к премиальной линейке «ЛІДСКАЕ».

Пиво обладает богатым, насыщенным вкусом с цитрусово-кориандровыми нотками и имеет легкое горьковатое хмелевое послевкусие. Содержание алкоголя ─ 4,8%, плотность ─ 10,2%, горечь ─ 14 IBU. Продукт будет представлен в трех форматах: стекло 0,4 л, жестяная банка 0,45 л и ПЭТ 0,9 л.