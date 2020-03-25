В областях Беларуси (кроме Витебской) введен ежегодный весенний запрет и ограничения на любительскую ловлю рыбы, связанные с началом нереста. Но рыбаки должны знать, что существует запрет на лов рыбы не только по этой причине.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС значительная часть водоемов подверглась радиоактивному загрязнению. В 11 районах республики на территориях радиоактивного загрязнения Гомельской и Могилевской, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, есть водные объекты и участки рек, где круглый год запрещено любительское рыболовство, а также нахождение граждан без пропусков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, ознакомиться с описанием границ водных объектов и участков рек на территориях радиоактивного загрязнения Гомельской и Могилевской областей, где запрещено любительское рыболовство, можно здесь.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население, установлен контрольно-пропускной режим. Допуск граждан, всех видов транспортных средств на территории этих зон осуществляется на основании пропусков, выдаваемых Администрацией зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси в соответствии с законодательством об административных процедурах.

В зоне первоочередного отселения и зоне последующего отселения, с которых отселено население, запрещаются: сбор дикорастущих растений, грибов, ягод, охота, рыболовство. За нарушение указанных требований статьей 16.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.

Рыболовством разрешается заниматься на территории с плотностью загрязнения радиоцезием до 15 Ки/км кв. Согласно закону «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» – это зона с правом на отселение.

Перед тем, как выбрать место для ловли рыбы на загрязненных из-за чернобыльской катастрофы территориях, в Госатомнадзоре советуют подумать о возможных последствиях для здоровья.

Территории, на которых установлен контрольно-пропускной режим, в настоящее время рассредоточены на площади 4,58 тыс. км2 в 13 районах республики (из них 8 районов Гомельской области: Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Кормянский, Наровлянский, Чечерский и Хойникский и 5 районов Могилевской: Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Славгородский и Чериковский).

Контроль за установленным законом режимом содержания территорий этих районов осуществляет Администрация зон отчуждения и отселения МЧС.