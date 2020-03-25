ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ТЕРРИТОРИЯХ 11 РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ КРУГЛЫЙ ГОД ЗАПРЕЩЕНО ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО
16:52 25.03.2020

В областях Беларуси (кроме Витебской) введен ежегодный весенний запрет и ограничения на любительскую ловлю рыбы, связанные с началом нереста. Но рыбаки должны знать, что существует запрет на лов рыбы не только по этой причине.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС значительная часть водоемов подверглась радиоактивному загрязнению. В 11 районах республики на территориях радиоактивного загрязнения Гомельской и Могилевской, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, есть водные объекты и участки рек, где круглый год запрещено любительское рыболовство, а также нахождение граждан без пропусков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, ознакомиться с описанием границ водных объектов и участков рек на территориях радиоактивного загрязнения Гомельской и Могилевской областей, где запрещено любительское рыболовство, можно здесь.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население, установлен контрольно-пропускной режим. Допуск граждан, всех видов транспортных средств на территории этих зон осуществляется на основании пропусков, выдаваемых Администрацией зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси в соответствии с законодательством об административных процедурах.

В зоне первоочередного отселения и зоне последующего отселения, с которых отселено население, запрещаются: сбор дикорастущих растений, грибов, ягод, охота, рыболовство. За нарушение указанных требований статьей 16.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин.

Рыболовством разрешается заниматься на территории с плотностью загрязнения радиоцезием до 15 Ки/км кв. Согласно закону «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» – это зона с правом на отселение.

Перед тем, как выбрать место для ловли рыбы на загрязненных из-за чернобыльской катастрофы территориях, в Госатомнадзоре советуют подумать о возможных последствиях для здоровья.

Территории, на которых установлен контрольно-пропускной режим, в настоящее время рассредоточены на площади 4,58 тыс. км2 в 13 районах республики (из них 8 районов Гомельской области: Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Кормянский, Наровлянский, Чечерский и Хойникский и 5 районов Могилевской: Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Славгородский и Чериковский).

Контроль за установленным законом режимом содержания территорий этих районов осуществляет Администрация зон отчуждения и отселения МЧС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2020
валюта курс
EUR 2.7904
USD 2.5789
RUB 3.3242
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7904 -0.027
USD 2.5789 -0.0211
RUB 3.3242 +0.0246
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7880 2.8030
USD 2.5800 2.5900
RUB 3.3100 3.3250
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0840
EUR/RUB 84.0000 85.3500
USD/RUB 77.7000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте