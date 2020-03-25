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ЭКОНОМИКА РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГРОДНО АЗОТ» СОСТОИТСЯ 26 МАРТА
16:46 25.03.2020
26 марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Гродно Азот».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут заслушаны отчеты генерального директора ОАО «Гродно Азот» о выполнении бизнес-плана развития предприятия на 2019 год, ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества в прошлом году и наблюдательного совета ОАО о проделанной работе в 2019 году.
На собрании также планируется утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, а также распределение прибыли и выплаты дивидендов.
Помимо этого, пойдет речь об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
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