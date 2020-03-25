За январь-февраль 2020 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 40,5 млн рублей, что на 4,6 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в общей сумме поступлений доля платежей организаций составила 90,1%, или 36,5 млн рублей, индивидуальных предпринимателей – 6,2%, или 2,5 млн рублей, физических лиц – 3,7%, или 1,5 млн рублей.

Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 37,5%, НДС – 25,9%, акцизы – 9,5%, налог при упрощенной системе налогообложения – 6,6%, земельный налог – 4,4%.

Наиболее крупные плательщики – ЗАО «Бобруйский бровар», ОАО «Белшина», СООО «Оазис Груп», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Красный пищевик». Удельный вес их платежей составил 29,1% в общих поступлениях в бюджет.