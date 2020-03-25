ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭЛЕКТРОМОБИЛИ БЕЛОРУССКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОБОЙДУТСЯ ДЕШЕВЛЕ — ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ»
15:57 25.03.2020

Электромобили предпринимателям обойдутся дешевле. Это показывают проведенные ПО «Белоруснефть» расчеты.

Как известно, 12 марта 2020 года вышел указ о стимулировании использования электромобилей, согласно которому юридическим лицам стоимость электрокара компенсируется за счет налога на прибыль. С его помощью предприниматели смогут отбить 18% затрат на электромобиль, подсчитали специалисты объединения.

Ожидается, что выход указа позволит большим компаниям пересадить своих сотрудников на электротранспорт без ущерба корпоративному бюджету. Помимо этого, указ предусматривает организацию вблизи офиса собственной зарядной инфраструктуры, затраты на которую также компенсируются за счет налогов.

Электромобиль будет стоить предпринимателям комплексно на 33% дешевле. Во-первых, по причине аннулирования таможенной пошлины: при импорте авто юрлица теперь не будут доплачивать 15% от стоимости электрокара. Во-вторых, 18% затрат на электромобиль будут «компенсироваться» за счет налога на прибыль, который обязаны перечислять бизнесы ー это называется инвестиционный вычет.

Инвестиционный вычет актуален только для юрлиц на общей системе налогообложения. Работает это так: каждый квартал отчисляется налог на прибыль. От прибыли отнимается стоимость электрокара и от оставшейся суммы вычисляется налог на прибыль в размере 18%. Инвестиционный вычет применяется единожды в течение календарного года.

По нормам указа, а именно п. 1.2, юридические лица вправе применять инвестиционный вычет в пределах 100 процентов первоначальной стоимости электромобиля.

ПО «Белоруснефть» подводит итоги на примере электромобиля Skoda Citigo IV.

В частности, прибыль за квартал составляет $50 тыс. Чтобы сделать инвестиционный вычет, надо отнять от прибыли цену авто без НДС ー выходит $27,5 тыс. От этой суммы предпринимателю нужно заплатить налог на прибыль 18% ー это $4,95 тыс. Для сравнения: без инвестиционных вычетов налог на прибыль за квартал составил бы $9 тыс. Таким образом, он уменьшился на $4,05 тыс., которые компенсируют стоимость электромобиля.

При этом пользоваться электромобилями удобно уже сейчас: для этого создана зарядная инфраструктура из 264 станции ПО «Белоруснефть» по всей стране. Параллельно запускаются новые электрозаправки, и к 2022 общее количество станций по плану увеличится до 443, из которых 361 будет находиться в Минске.

Также ПО «Белоруснефть» готово рассмотреть возможность установки зарядных станций возле крупных коммерческих объектов по запросу от юридических лиц. Предприятие планирует сотрудничество с городскими службами такси, доставки и каршеринга. Ведь они так или иначе пополняют автопарк новыми машинами, а в сегодняшних условиях быть обладателем электромобиля как никогда выгодно.

За последний месяц электрокары приблизились в ценовой категории к привычным авто с ДВС за счет инвестиционных вычетов, отмены НДС и госпошлин. Согласно указу, за пользование электромобилем также не взимается пошлина на допуск к участию в дорожном движении, и владельцы авто освобождаются от платы за парковку в коммунальной форме собственности. При этом, электрокары более выгодны в использовании, не вредят окружающей среде и не требуют частого технического обслуживания: в них меньше запчастей, которые могут выйти из строя.

Не стоит забывать и об экономии на топливе. Если взять предполагаемый тариф на медленных и быстрых станциях Malanka и сравнить его с затратами на бензин для авто с ДВС, то, согласно расчетам, электромобиль окупается в течение нескольких лет. При этом средний срок гарантии на аккумулятор электромобиля составляет 8 лет, за которые батарея изнашивается всего на 20%. Это значит, что после компенсации затрат на покупку, предприниматель выйдет в плюс благодаря минимальным затратам на обслуживание машины.

Наглядно выгоду электрокаров показывают следующие расчеты, которые сделаны с учетом годового пробега авто в 50 тысяч километров. Как правило, его нарабатывают службы такси, доставки и каршеринга.

Если говорить об использовании и ввозе электромобиля б/у, то разница в стоимости будет практически отсутствовать и позволит получить экономию с первых километров пробега экологического транспорта.

«Государство поддерживает владельцев электромобилей, сеть зарядных станций увеличивается, постепенно охватывая всю Беларусь, и совсем скоро выбор доступных для покупки в стране электрокаров тоже станет шире. Поэтому электрические машины − это больше не роскошь, а достойная конкуренция бензиновым автомобилям», - считают в ПО «Белоруснефть».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2020
валюта курс
EUR 2.8174
USD 2.6000
RUB 3.2996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7904 -0.027
USD 2.5789 -0.0211
RUB 3.3242 +0.0246
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7880 2.8030
USD 2.5800 2.5900
RUB 3.3100 3.3250
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0840
EUR/RUB 84.0000 85.3500
USD/RUB 77.7000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте