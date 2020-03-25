Электромобили предпринимателям обойдутся дешевле. Это показывают проведенные ПО «Белоруснефть» расчеты.

Как известно, 12 марта 2020 года вышел указ о стимулировании использования электромобилей, согласно которому юридическим лицам стоимость электрокара компенсируется за счет налога на прибыль. С его помощью предприниматели смогут отбить 18% затрат на электромобиль, подсчитали специалисты объединения.

Ожидается, что выход указа позволит большим компаниям пересадить своих сотрудников на электротранспорт без ущерба корпоративному бюджету. Помимо этого, указ предусматривает организацию вблизи офиса собственной зарядной инфраструктуры, затраты на которую также компенсируются за счет налогов.

Электромобиль будет стоить предпринимателям комплексно на 33% дешевле. Во-первых, по причине аннулирования таможенной пошлины: при импорте авто юрлица теперь не будут доплачивать 15% от стоимости электрокара. Во-вторых, 18% затрат на электромобиль будут «компенсироваться» за счет налога на прибыль, который обязаны перечислять бизнесы ー это называется инвестиционный вычет.

Инвестиционный вычет актуален только для юрлиц на общей системе налогообложения. Работает это так: каждый квартал отчисляется налог на прибыль. От прибыли отнимается стоимость электрокара и от оставшейся суммы вычисляется налог на прибыль в размере 18%. Инвестиционный вычет применяется единожды в течение календарного года.

По нормам указа, а именно п. 1.2, юридические лица вправе применять инвестиционный вычет в пределах 100 процентов первоначальной стоимости электромобиля.

ПО «Белоруснефть» подводит итоги на примере электромобиля Skoda Citigo IV.

В частности, прибыль за квартал составляет $50 тыс. Чтобы сделать инвестиционный вычет, надо отнять от прибыли цену авто без НДС ー выходит $27,5 тыс. От этой суммы предпринимателю нужно заплатить налог на прибыль 18% ー это $4,95 тыс. Для сравнения: без инвестиционных вычетов налог на прибыль за квартал составил бы $9 тыс. Таким образом, он уменьшился на $4,05 тыс., которые компенсируют стоимость электромобиля.

При этом пользоваться электромобилями удобно уже сейчас: для этого создана зарядная инфраструктура из 264 станции ПО «Белоруснефть» по всей стране. Параллельно запускаются новые электрозаправки, и к 2022 общее количество станций по плану увеличится до 443, из которых 361 будет находиться в Минске.

Также ПО «Белоруснефть» готово рассмотреть возможность установки зарядных станций возле крупных коммерческих объектов по запросу от юридических лиц. Предприятие планирует сотрудничество с городскими службами такси, доставки и каршеринга. Ведь они так или иначе пополняют автопарк новыми машинами, а в сегодняшних условиях быть обладателем электромобиля как никогда выгодно.

За последний месяц электрокары приблизились в ценовой категории к привычным авто с ДВС за счет инвестиционных вычетов, отмены НДС и госпошлин. Согласно указу, за пользование электромобилем также не взимается пошлина на допуск к участию в дорожном движении, и владельцы авто освобождаются от платы за парковку в коммунальной форме собственности. При этом, электрокары более выгодны в использовании, не вредят окружающей среде и не требуют частого технического обслуживания: в них меньше запчастей, которые могут выйти из строя.

Не стоит забывать и об экономии на топливе. Если взять предполагаемый тариф на медленных и быстрых станциях Malanka и сравнить его с затратами на бензин для авто с ДВС, то, согласно расчетам, электромобиль окупается в течение нескольких лет. При этом средний срок гарантии на аккумулятор электромобиля составляет 8 лет, за которые батарея изнашивается всего на 20%. Это значит, что после компенсации затрат на покупку, предприниматель выйдет в плюс благодаря минимальным затратам на обслуживание машины.

Наглядно выгоду электрокаров показывают следующие расчеты, которые сделаны с учетом годового пробега авто в 50 тысяч километров. Как правило, его нарабатывают службы такси, доставки и каршеринга.

Если говорить об использовании и ввозе электромобиля б/у, то разница в стоимости будет практически отсутствовать и позволит получить экономию с первых километров пробега экологического транспорта.

«Государство поддерживает владельцев электромобилей, сеть зарядных станций увеличивается, постепенно охватывая всю Беларусь, и совсем скоро выбор доступных для покупки в стране электрокаров тоже станет шире. Поэтому электрические машины − это больше не роскошь, а достойная конкуренция бензиновым автомобилям», - считают в ПО «Белоруснефть».