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ЭКОНОМИКА РБ
В ГГТУ ИМ. П.О. СУХОГО БУДУТ ГОТОВИТЬ ПО НОВЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
15:10 25.03.2020
В ГГТУ им. П.О. Сухого будут готовить по новым специальностям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, в университете откроют новые специализации по производству из композиционных материалов и робототехническим комплексам
На механико-технологическом факультете открыта специализация "технология производства изделий из композиционных материалов и средства технологического оснащения". Здесь будут обучаться специалисты в области создания новых композиционных материалов, востребованные во всех отраслях промышленности: от тяжелого машиностроения, электроэнергетики, автомобилестроения, авиационной, радио- и электронной техники судостроения - до строительства, сельского хозяйства, спорта, туризма и медицины. Подготовка инженеров-механиков по этой специальности будет осуществляться с учетом инноваций в области создания новых композиционных материалов (в том числе наноматериалов) и изделий из них. Курс предполагает также разработку с использованием IT-технологий технологических процессов и средств технологического оснащения.
На машиностроительном факультете буду готовить инженеров-электромехаников по специальности "промышленные роботы и робототехнические комплексы". Сфера реализации профессиональных навыков этих специалистов так же широка. Сегодня роботы используются в промышленности, научны исследованиях, энергетике, медицине и в сфере развлечений. Современные автоматические или дистанционно контролируемые механизмы постепенно заменяют человеческий труд и позволяют оптимизировать сложные процессы.
По окончании вуза дипломированные специалисты могут найти место по профилю в инжиниринговых, проектно-конструкторских, производственно-технологических, монтажно-наладочных, ремонтно-эксплуатационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских и инновационных организациях, а также в высших, среднетехнических и профессионально-технических учебных заведениях.
Специалисты по новым квалификациям востребованы на рынке труда. Для четырехлетнего обучения предусмотрена дневная форма, по каждой из специальностей будет набрана группа в количестве 20 человек.
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