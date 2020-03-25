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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ОПАСНОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РОССИИ
14:51 25.03.2020

Сотрудники Могилевской таможни в марте 2020 года выявили факты хранения и реализации рыбной продукции без соответствующих товаросопроводительных документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в одном из торговых павильонов Могилева без документов, в том числе и ветеринарных сертификатов, подтверждавших безопасность для потребителя продукции, продавалась рыбная продукция, ввезенная из Российской Федерации.

«В продаже оказалась и сырая, и вяленая и слабосоленая рыба, а также икра сельди и пресервы. Всего нарушитель планировал незаконно реализовать почти 1,4 т рыбы в ассортименте общей оценочной стоимостью более 5,7 тыс. белорусских рублей.

По факту нарушения законодательства Могилевской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях Республики Беларусь «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению». Эта статья предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости незаконно ввезенного товара.
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