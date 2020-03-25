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ЭКОНОМИКА РБ


ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СВIТАНАК» СОСТОИТСЯ 25 МАРТА
14:45 25.03.2020

25 марта состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Свiтанак» (Жодино).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут заслушаны отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год и основных направлений деятельности на 2020 год, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также заключение по результатам проведения ежегодной ревизии.

Кроме того, акционеры утвердят распределение прибыли и убытков по итогам за 2019 финансовый год, а также план распределения прибыли предприятия на 2020 год и периодичности выплаты дивидендов за 2020 год.

Помимо этого, будет утвержден размер вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Всего в повестку дня для рассмотрения включено 10 вопросов.
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