На Минском автомобильном заводе 24 марта состоялась передача очередной партии седельных тягачей МАЗ-5440М9 с двигателями экологического класса Евро-6.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод», тягачи предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.

Модель двигателя, установленного на тягачах - Mercedes-Benz OM471, мощностью 475 кВт/л.с. Тягачи оборудованы такими различными системами, как EBS, ЕPS, независимыми подогревателями двигателя и кабины, кондиционерами, мультимедийными и GPS-системами, "круиз-контролем", противотуманными фарами.

Обладателем новеньких тягачей стало фермерское хозяйство «Яквил» из Жабинковского района Брестской области, которое активно сотрудничает с организациями не только из Беларуси, но и из других стран.

Фермерское хозяйство «Яквил» известно тем, что использует в своем производстве самые современные технологии. И именно самые современные автомобили МАЗ пополнят сегодня автопарк агрохозяйства.

Передача седельных тягачей МАЗ-5440М9 прошла при участии первого заместителя коммерческого директора Мущинского Бориса Александровича и представителей коммерческих и технических служб. После приемки автотехники красные грузовики направились в Брестскую область.