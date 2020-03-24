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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ ТЯГАЧИ МАЗ С ДВИГАТЕЛЯМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА ЕВРО-6 ОТПРАВЛЯЮТСЯ В БРЕСТСКУЮ ОБЛАСТЬ
12:41 25.03.2020
На Минском автомобильном заводе 24 марта состоялась передача очередной партии седельных тягачей МАЗ-5440М9 с двигателями экологического класса Евро-6.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод», тягачи предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
Модель двигателя, установленного на тягачах - Mercedes-Benz OM471, мощностью 475 кВт/л.с. Тягачи оборудованы такими различными системами, как EBS, ЕPS, независимыми подогревателями двигателя и кабины, кондиционерами, мультимедийными и GPS-системами, "круиз-контролем", противотуманными фарами.
Обладателем новеньких тягачей стало фермерское хозяйство «Яквил» из Жабинковского района Брестской области, которое активно сотрудничает с организациями не только из Беларуси, но и из других стран.
Фермерское хозяйство «Яквил» известно тем, что использует в своем производстве самые современные технологии. И именно самые современные автомобили МАЗ пополнят сегодня автопарк агрохозяйства.
Передача седельных тягачей МАЗ-5440М9 прошла при участии первого заместителя коммерческого директора Мущинского Бориса Александровича и представителей коммерческих и технических служб. После приемки автотехники красные грузовики направились в Брестскую область.
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