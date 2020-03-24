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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ КОРОНАВИРУС ЗАРЕГИСТРИРОВАН У 86 ПАЦИЕНТОВ - МИНЗДРАВ
12:09 25.03.2020
Общее количество пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса на 25 марта составляет 86 человек.
«На сегодня уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Беларуси в телеграмм-канале.
В то же время еще двум пациентам проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.
На сегодня в Беларуси проведено около 23 тыс. тестов на COVID-19.
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