Правительство готовит пакет предложений о поддержке предприятий и бизнеса. Об этом сообщил 24 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"Сегодня мы собираемся на первое совещание по обсуждению мер, которые предложило Минэкономики, чтобы помочь предприятиям легче пройти этот сложный период", - сказал Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на следующей неделе правительство проведет еще одно заседание и, приняв необходимые решения, внесет президенту эти предложения.

"Минэкономики предложило довольно широкий набор инструментов, который включает и налоговые каникулы, и кредитные каникулы, и поддержку индивидуальных предпринимателей. Но я не буду забегать вперед, учитывая, что мы с коллегами еще не обсуждали эти меры. Во вторник (31 марта) Правительство намерено принять уже окончательное решение о предлагаемых мерах поддержки", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что это, скорее всего, станет первым шагом, который будет касаться предприятий. "Наши дальнейшие шаги будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация", - пояснил глава правительства.