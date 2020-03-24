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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» С 25 МАРТА ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ПИСЕМ И ПОСЫЛОК В КИТАЙ И ФРАНЦИЮ
11:35 25.03.2020
РУП «Белпочта» с 25 марта 2020 г останавливает прием отправлений письменной корреспонденции и посылок в Китайскую Народную Республику и Францию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе почтового оператора, отправления международной ускоренной почты EMS в эти страны принимаются по-прежнему.
Кроме того, закрывается прием всех видов почтовых отправлений (письменная корреспонденция, посылки и отправления EMS) в Гонконг.
В то же время дополнительно к уже открытым ранее направлениям возобновлен прием международных отправлений EMS назначением в Японию.
Изменения в приеме почты связаны с корректировкой в расписании рейсов авиакомпаний.
В связи с происходящими событиями во всем мире возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок, предупреждает Белпочта.
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