РУП «Белпочта» с 25 марта 2020 г останавливает прием отправлений письменной корреспонденции и посылок в Китайскую Народную Республику и Францию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе почтового оператора, отправления международной ускоренной почты EMS в эти страны принимаются по-прежнему.

Кроме того, закрывается прием всех видов почтовых отправлений (письменная корреспонденция, посылки и отправления EMS) в Гонконг.

В то же время дополнительно к уже открытым ранее направлениям возобновлен прием международных отправлений EMS назначением в Японию.

Изменения в приеме почты связаны с корректировкой в расписании рейсов авиакомпаний.

В связи с происходящими событиями во всем мире возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок, предупреждает Белпочта.