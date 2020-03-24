|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СУПЕРМАРКЕТ «САНТА» С ПЕКАРНЕЙ ОТКРЫЛСЯ В МОЛОДЕЧНО
11:21 25.03.2020
Брестская сеть «Санта» открыла магазин в Молодечно (улица Скорины, 20).
Торговый зал занимает около 200 «квадратов». Внутри широкие проходы, простая навигация и современные витрины, а в интерьере преобладают натуральные цвета и естественный декор. На фасаде установлены панели небесного цвета и белая вывеска.
На полках представлено около 4000 наименований товаров. Покупателям подготовили большой выбор мяса, колбас, сыров и другой молочной продукции. Представлена и морская рыба из Атлантики. Большое место занимает зона фруктов и овощей. Заодно здесь много бакалейных товаров и напитков.
В магазине действует собственная пекарня. Тесто предпочитают замешивать вручную, отказавшись от замороженной основы. Выпечка получается с домашним вкусом и поступает на прилавок еще горячей.
«Супермаркет обеспечит покупателей «вкусным выбором» качественных продуктов. Представлены все привычные отделы, есть и пекарня, чтобы выпечка была всегда свежей. Сейчас местным жителям, особенно из близлежащих районов, стало проще закупаться продуктами», – отмечают в сети «Санта».
Брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 7000 человек.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2020
Курсы в банках
на 25.03.2020
Конвертация в банках
на 25.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте