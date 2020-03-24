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ЭКОНОМИКА РБ


СУПЕРМАРКЕТ «САНТА» С ПЕКАРНЕЙ ОТКРЫЛСЯ В МОЛОДЕЧНО
11:21 25.03.2020

Брестская сеть «Санта» открыла магазин в Молодечно (улица Скорины, 20).

Торговый зал занимает около 200 «квадратов». Внутри широкие проходы, простая навигация и современные витрины, а в интерьере преобладают натуральные цвета и естественный декор. На фасаде установлены панели небесного цвета и белая вывеска.

На полках представлено около 4000 наименований товаров. Покупателям подготовили большой выбор мяса, колбас, сыров и другой молочной продукции. Представлена и морская рыба из Атлантики. Большое место занимает зона фруктов и овощей. Заодно здесь много бакалейных товаров и напитков.

В магазине действует собственная пекарня. Тесто предпочитают замешивать вручную, отказавшись от замороженной основы. Выпечка получается с домашним вкусом и поступает на прилавок еще горячей.

«Супермаркет обеспечит покупателей «вкусным выбором» качественных продуктов. Представлены все привычные отделы, есть и пекарня, чтобы выпечка была всегда свежей. Сейчас местным жителям, особенно из близлежащих районов, стало проще закупаться продуктами», – отмечают в сети «Санта».

Брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 7000 человек.
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