Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 24 марта посетил предприятие "Изотоп" в Старобине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, предприятие давно присутствует на белорусском рынке. Но в 2015-2018 годах его работа была приостановлена. Производство возобновилось в конце 2019 года. Здесь выпускают респираторы второго класса защиты из фильтроволокна мелтблаун. За месяц "Изотоп" может изготовить около 100 тыс. изделий, но сейчас устанавливается дополнительное оборудование, которое поможет нарастить производство до 180 тыс. респираторов в месяц. Кроме того, через несколько недель сюда поступит автомат для производства масок, что позволит выпускать около 150 тыс. изделий в день.

"Беларусь обеспечена в нужном количестве как респираторами второго и третьего классов, так и медицинскими масками. Но часть этих медицинских изделий мы закупаем по импорту, - рассказал журналистам премьер-министр. - Основной целью (поездки в Старобин - прим.) было понять, что необходимо предприятию для того, чтобы нарастить выпуск респираторов и полностью закрыть потребности Беларуси в этом виде медицинских изделий". В основном респираторы будут предназначены для защиты медиков.

Выпуск респираторов в Беларуси упирается в одну проблему: предприятию стало проблематично закупать материал, который поставлялся из Украины и Китая. Спрос на него резко вырос, а цена за 1 кг мелтблауна поднялась с 5 до 50 евро.

Белорусский производитель ведет переговоры с партнерами в России, чтобы закупить оборудование для изготовления своего фильтроволокна. Прорабатывается и вопрос об организации производства этого или похожего материала в Беларуси. В стране на этом специализируется, например, "СветлогорскХимволокно". Оно уже выпустило пробные материалы для респираторов. Но эффективность этого фильтроволокна пока не подтверждена. В Беларуси нет своих лабораторий, которые могли бы подтвердить качество средств индивидуальной защиты медицинского персонала. Их еще предстоит организовать.

Аккредитованные лаборатории есть в России, Армении и Казахстане, однако там образовалась очередь, на сертификацию может уйти полтора месяца. Белорусское волокно могут проверить на бактериологическую фильтрацию в Китае, но и это займет до получения официальных результатов несколько недель.

"В ближайшее время Минздрав организует сертификацию этой продукции. Если она будет соответствовать всем необходимым параметрам, то будет использоваться в производстве респираторов", - сказал Сергей Румас.

По его словам, запустить производство респираторов третьего класса может и одно из предприятий Госкомвоенпрома. Оно сейчас ведет переговоры с китайскими партнерами о поставке оборудования.