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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НЕТ ДЕФИЦИТА ПРОДУКТОВ – МИНСЕЛЬХОЗПРОД
10:19 25.03.2020
В Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в молочной и мясной продукции за счет собственного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам - 235,1%.
При необходимости имеется возможность увеличить выпуск консервированной продукции в 2 раза.
Поставка продукции торговым организациям предприятиями осуществляется на основании заключенных договоров в соответствии с их заявками. За январь-февраль 2020 года темп роста реализации продукции рыночным потребителям республики составил по мясу и мясопродуктам 103%, по колбасным изделиям - 105%, по маслу животному - 113%, цельномолочной продукции - 101%.
На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, масла животного, молочных консервов.
В целях обеспечения возросшего спроса внутреннего рынка республики социально-значимыми товарами организациями хлебопродуктов увеличен объем производства крупяной продукции за январь-февраль 2020 года на 15%, или на 1,2 тыс. тонн, до 9 тыс. тонн.
По состоянию на 24 марта 2020 года наличие мукомольно-крупяной продукции в организациях хлебопродуктов и зерновых для их производства достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до нового урожая 2020 года, заверили в министерстве.
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