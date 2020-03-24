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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОМОЩИ БЕЛОРУССКИМ МЕДИКАМ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
10:04 25.03.2020
Министерство здравоохранения в эти дни получает много обращений от граждан, в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с инициативой оказания безвозмездной (спонсорской) помощи системе здравоохранения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в министерстве принято решение по открытию благотворительного счета на такие цели, как проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID-19.
Счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования» для аккумулирования и дальнейшего распределения поступивших денежных средств, в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, по согласованию с Минздравом.
«Мы приветствуем поддержку общества и сможем использовать благотворительную помощь в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным», - отмечают в Минздраве.
Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723.
Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723.
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