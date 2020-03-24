Первый экспортный контейнерный поезд с грузом «целлюлоза беленая» производства ОАО «Светлогорский ЦКК» отправился 23 марта со ст. Колядичи в город Чэнду (Китайская Народная Республика) в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе транспортно-экспедиционного предприятия «Белинтертранс», в перевозке задействованы контейнеры собственности государственного предприятия «БТЛЦ». Время в пути от станции отправления до станции назначения составит 14-16 суток. При этом доставка грузов по данному направлению морским транспортом составляет более 50 дней.

Отправка продукции ОАО «Светлогорский ЦКК» на экспорт в КНР полносоставным контейнерным поездом стала возможной благодаря высокому уровню взаимодействия, слаженности и согласованности действий, нацеленности на достижение результата и высокому уроню профессионализма работников ОАО «Светлогорский ЦКК», шведской компании Ekman & Co AB, Белорусской железной дороги, АО «ОТЛКА ЕРА», государственного предприятие «БТЛЦ» и учрежденного за рубежом представительства «Белинтертранс-Германия» ООО.

На сегодня для ОАО «Светлогорский ЦКК» китайский рынок – основной и самый крупный. За январь-февраль текущего года в Китай экспортировано около 19,5 тыс. т целлюлозы. Данный проект предполагает, что с началом отгрузок железнодорожным транспортом начнется более ритмичный прирост объемов. В целом за 2 месяца 2020 г. предприятием реализовано свыше 38,1 тыс. т целлюлозы на рынки 9 стран, в том числе на внутренний – 4 тыс. т.

Государственное предприятие «БТЛЦ» совместно с «Белинтертранс-Германия» ООО активно развивают перевозки грузов контейнерными поездами в сообщении Китай-Беларусь-Китай.

Реализация совместных проектов по организации контейнерных поездов в рамках железнодорожных перевозок Беларусь-Китай будет способствовать привлечению в Беларусь дополнительных объемов перевозок, что несомненно, положительно скажется на торговых связях Республики Беларусь и Китайской Народной Республикой, а также укреплению торгово-экономического сотрудничества между странами.

Белорусская железная дорога с целью развития и расширения географии поставок продукции в контейнерах на внешние рынки сбыта готова к детальной проработке и реализации совместных проектов с субъектами хозяйствования Беларуси.