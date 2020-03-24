ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД С ПРОДУКЦИЕЙ ОАО «СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК» ОТПРАВИЛСЯ В КИТАЙСКУЮ ПРОВИНЦИЮ СЫЧУАНЬ
09:50 25.03.2020

Первый экспортный контейнерный поезд с грузом «целлюлоза беленая» производства ОАО «Светлогорский ЦКК» отправился 23 марта со ст. Колядичи в город Чэнду (Китайская Народная Республика) в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе транспортно-экспедиционного предприятия «Белинтертранс», в перевозке задействованы контейнеры собственности государственного предприятия «БТЛЦ». Время в пути от станции отправления до станции назначения составит 14-16 суток. При этом доставка грузов по данному направлению морским транспортом составляет более 50 дней.

Отправка продукции ОАО «Светлогорский ЦКК» на экспорт в КНР полносоставным контейнерным поездом стала возможной благодаря высокому уровню взаимодействия, слаженности и согласованности действий, нацеленности на достижение результата и высокому уроню профессионализма работников ОАО «Светлогорский ЦКК», шведской компании Ekman & Co AB, Белорусской железной дороги, АО «ОТЛКА ЕРА», государственного предприятие «БТЛЦ» и учрежденного за рубежом представительства «Белинтертранс-Германия» ООО.

На сегодня для ОАО «Светлогорский ЦКК» китайский рынок – основной и самый крупный. За январь-февраль текущего года в Китай экспортировано около 19,5 тыс. т целлюлозы. Данный проект предполагает, что с началом отгрузок железнодорожным транспортом начнется более ритмичный прирост объемов. В целом за 2 месяца 2020 г. предприятием реализовано свыше 38,1 тыс. т целлюлозы на рынки 9 стран, в том числе на внутренний – 4 тыс. т.

Государственное предприятие «БТЛЦ» совместно с «Белинтертранс-Германия» ООО активно развивают перевозки грузов контейнерными поездами в сообщении Китай-Беларусь-Китай.

Реализация совместных проектов по организации контейнерных поездов в рамках железнодорожных перевозок Беларусь-Китай будет способствовать привлечению в Беларусь дополнительных объемов перевозок, что несомненно, положительно скажется на торговых связях Республики Беларусь и Китайской Народной Республикой, а также укреплению торгово-экономического сотрудничества между странами.

Белорусская железная дорога с целью развития и расширения географии поставок продукции в контейнерах на внешние рынки сбыта готова к детальной проработке и реализации совместных проектов с субъектами хозяйствования Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2020
валюта курс
EUR 2.8174
USD 2.6000
RUB 3.2996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8174 -0.0126
USD 2.6000 -0.0396
RUB 3.2996 +0.0298
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8050 2.8250
USD 2.6000 2.6150
RUB 3.3050 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0840
EUR/RUB 84.4000 85.5000
USD/RUB 78.5000 79.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте