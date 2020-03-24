В Беларуси с 23 по 29 марта проходит Неделя финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week-2020).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, цель проводимых в рамках Global Money Week многочисленных мероприятий – ознакомить молодых людей с правилами финансового поведения, дать полезные советы о том, как разумно тратить и сберегать деньги, расширить их знания о возможностях получения дохода.

Учитывая положительный опыт прошлых лет, основным мероприятием Национального банка в рамках Global Money Week-2020 будет конкурс видеоблогеров «Деньги имеют значение». Данное мероприятие проводилось Национальным банком дважды (в 2018 году в конкурсе приняли участие 260 работ, в 2019 году – 417 работ). В 2020 году участникам конкурса предлагается раскрыть одну или несколько тем, касающихся цифровой безопасности личных финансов. В помощь участникам конкурса при создании видеороликов, а также в образовательных целях, Национальным банком подготовлен материал по тематике конкурса.

В связи с рекомендациями Министерства образования об усилении санитарно-профилактических мер в учреждениях образования страны и ограничении посещения посторонними учебных заведений, а также отказе от массовых мероприятий с учащимися Неделя финансовой грамотности будет проходить в онлайн-режиме. Национальный банк разработал информационные и презентационные материалы для проведения онлайн-мероприятий в рамках Недели финансовой грамотности.

Отметим, что история Global money week началась в 2012 году, когда была создана Международная организация финансового образования детей и молодежи Child and Youth Finance International (CYFI), одной из инициатив которой и стало проведение во всем мире Недели финансовой грамотности. Ежегодно количество стран и организаций, участвующих в этой кампании увеличивается. Беларусь одной из первых стран Восточной Европы поддержала эту важную образовательную инициативу и присоединилась к числу партнеров динамично набирающего обороты международного движения.