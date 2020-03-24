ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПРОХОДИТ В БЕЛАРУСИ
09:45 25.03.2020

В Беларуси с 23 по 29 марта проходит Неделя финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week-2020).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, цель проводимых в рамках Global Money Week многочисленных мероприятий – ознакомить молодых людей с правилами финансового поведения, дать полезные советы о том, как разумно тратить и сберегать деньги, расширить их знания о возможностях получения дохода.

Учитывая положительный опыт прошлых лет, основным мероприятием Национального банка в рамках Global Money Week-2020 будет конкурс видеоблогеров «Деньги имеют значение». Данное мероприятие проводилось Национальным банком дважды (в 2018 году в конкурсе приняли участие 260 работ, в 2019 году – 417 работ). В 2020 году участникам конкурса предлагается раскрыть одну или несколько тем, касающихся цифровой безопасности личных финансов. В помощь участникам конкурса при создании видеороликов, а также в образовательных целях, Национальным банком подготовлен материал по тематике конкурса.

В связи с рекомендациями Министерства образования об усилении санитарно-профилактических мер в учреждениях образования страны и ограничении посещения посторонними учебных заведений, а также отказе от массовых мероприятий с учащимися Неделя финансовой грамотности будет проходить в онлайн-режиме. Национальный банк разработал информационные и презентационные материалы для проведения онлайн-мероприятий в рамках Недели финансовой грамотности.

Отметим, что история Global money week началась в 2012 году, когда была создана Международная организация финансового образования детей и молодежи Child and Youth Finance International (CYFI), одной из инициатив которой и стало проведение во всем мире Недели финансовой грамотности. Ежегодно количество стран и организаций, участвующих в этой кампании увеличивается. Беларусь одной из первых стран Восточной Европы поддержала эту важную образовательную инициативу и присоединилась к числу партнеров динамично набирающего обороты международного движения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2020
валюта курс
EUR 2.8174
USD 2.6000
RUB 3.2996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8174 -0.0126
USD 2.6000 -0.0396
RUB 3.2996 +0.0298
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8050 2.8250
USD 2.6000 2.6150
RUB 3.3050 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0840
EUR/RUB 84.4000 85.5000
USD/RUB 78.5000 79.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте