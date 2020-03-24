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ЭКОНОМИКА РБ


РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬ НЕФТЬ В БЕЛАРУСЬ БЕЗ ПРЕМИИ - СЕРГЕЙ РУМАС
09:32 25.03.2020

Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Об этом сообщил 24 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"Беларусь с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - сказал Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

По его словам, премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7. "Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть Правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя", - пояснил премьер-министр.

Он отметил, что "Роснефть", как и другие российские компании, не соглашалась поставлять нефть без премии, а настаивала на полной цене.

"Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Поэтому еще далеко не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков. Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии. Это компании Гуцериева, небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет", - заявил Сергей Румас.
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