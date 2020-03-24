ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА БЕЛОРУСОВ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛА НА 1,6 РУБЛЯ

09:23 25.03.2020 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2020 г. составила 1119,7 рубля, сообщает Национальный статкомитет. В январе средняя зарплата была 1118,1 рубля. Таким образом, за месяц средняя зарплата белорусов выросла на 1,6 рубля.