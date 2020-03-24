Компания «Савушкин продукт» выпустила глазированные сырки «СуперКид» для детей и взрослых со вкусом клубники со сливками и пломбиром на сливках.

Новые сырки выпускают из натуральных компонентов: обезжиренного творога и творожного сыра, сливочного масла и какао-порошка. В процессе используют только свежее молоко, которое проходит несколько уровней проверки качества. Рецептура разработана технологами компании.

Глазированные сырки имеют жирность 20% и весят по 40 грамм. Фасуют их в современные трехшовные упаковки – флоу-паки. Новинка сохраняет все свои полезные свойства в течение 15 дней с момента производства при условии соблюдения температурного режима (от +2 до +6 градусов).

На упаковке изображен супергерой-бурундук – фирменный персонаж марки «СуперКид». Линейка продуктов ориентирована на детей от трех лет и их родителей. Под брендом выпускаются классические творожные сырки, творожные пасты, питьевые и густые йогурты. Новинка позиционируется как источник энергии и полезных веществ для ведения активного образа жизни и гармоничного развития растущего организма.

«Благодаря высокому содержанию белков и углеводов глазированные сырки очень питательны. Дети редко когда сидят на месте, и после подвижных игр им просто необходимо восполнить запас энергии. И правильно, если это будут полезные продукты, богатые белками, минералами и витаминами, такие как наши глазированные сырки «СуперКид». Они поспособствуют здоровому росту и развитию детей. Кроме того, они могут стать полезным перекусом и для взрослых», – пояснила директор по связям с общественностью ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

Глазированные сырки «СуперКид» уже поступили в торговые сети. Их можно найти на молочных витринах магазинов по всей стране.