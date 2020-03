ЭКОНОМИКА РБ

РСТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА ГОТОВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СПАСЕНИЮ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ

17:04 24.03.2020 В настоящее время Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) и представители отельного бизнеса дорабатывают и совместно готовят обращение в государственные органы с четким перечнем предложений по спасению гостиничного бизнеса в Беларуси. Такая информация прозвучала на заседании «антикризисного» круглого стола, который прошел 23 марта в отеле «Пекин». Ранее РСТО подготовил и отправил в правительство предложения по антикризисным мерам для спасения туристической отрасли. Также Союз провел совместное заседание белорусских туроператоров и турагентов, в котором приняли участие 180 человек, и в ходе которого была сформирована рабочая группа для согласования единой позиции отечественных туроператоров и турагентов. Что касается отельного сегмента, то, как подчеркивает РСТО, и у туристических компаний, и у гостиниц Беларуси одинаковые цели – спасти индустрию гостеприимства, сохранить отрасль, рабочие места и квалифицированный персонал. В ближайшее время предложения будут сформулированы, и отельный бизнес будет ждать решения своей участи. Так или иначе, без различных налоговых льгот отелям, туристическим компаниям — всей отрасли гостеприимства в Беларуси — сейчас не выжить. Круглый стол под названием «Covid-19 VS. Hospitality, MICE&Incoming: перезагрузка» был организован РСТО. Как сообщает сайт РСТО, участие в нем приняли руководство РСТО и столичных отелей («Пекин», Marriott Minsk Hotel, DoubleTree by Hilton Minsk, Renaissance Minsk, Willing Hotel, «Минотель», «Славянская», «Арена»), представители турфирм («Санни Трэвел», «Виаполь», «Тайм Вояж», «БеларусТурСервис», «Вокруг Света»), а также депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Завалей.