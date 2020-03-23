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ЭКОНОМИКА РБ


БАЗОВАЯ АРЕНДНАЯ ВЕЛИЧИНА УВЕЛИЧИТСЯ, ОДНАКО АРЕНДОДАТЕЛЬ МОЖЕТ СНИЗИТЬ ЕЕ РАЗМЕР – ГОСКОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ
16:07 24.03.2020

С 1 апреля 2020 года в Беларуси размер базовой арендной величины вместо 16 рублей 90 копеек составит 17 рублей 85 копеек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, базовая арендная величина применяется при расчете размера арендной платы за площади, находящиеся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси и (или) ее административно-территориальных единиц. Согласно данным ведомственной отчетности на 1 января 2020 года, удельный вес площади государственного имущества, сданного в аренду, составляет 3,5%.

Размер арендной платы может быть снижен арендодателями путем применения предусмотренного указом от 29 марта 2012 года № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» коэффициента спроса в минимальном размере (0,5) либо путем снижения арендодателем процента рентабельности (в случае определения размера арендной платы в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденного указом № 150).

Согласно этому Положению, при расчете ставки арендной платы к базовой ставке применяются коэффициенты, в том числе коэффициент от 0,5 до 3 включительно, устанавливаемый арендодателем в зависимости от спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду и (или) от использования арендуемого имущества по согласованию с государственными органами и иными организациями, согласующими сдачу в аренду недвижимого имущества, если такое согласование предусмотрено законодательством.

Изменение установленного в договоре аренды коэффициента спроса осуществляется по соглашению сторон и по согласованию с государственными органами и иными организациями, согласующими сдачу в аренду недвижимого имущества.
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