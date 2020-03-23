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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПЕРЕНОСИТ ОТКРЫТИЕ РЕЙСОВ В ВЕНУ НА 25 АПРЕЛЯ
15:52 24.03.2020

Национальный перевозчик компания «Белавиа» переносит открытие рейсов в Вену с 29 марта на 25 апреля.

«Авиакомпания вынуждена перенести дату открытия регулярного рейса Минск-Вена-Минск на 25 апреля в связи с невыдачей Белавиа авиационными властями Австрии разрешения на выполнение регулярных полетов по данному маршруту, несмотря на выполнение … всех необходимых процедур по аккредитации и получение слотов в аэропорту Вены. В связи с этим авиакомпания вынужденно отменяет свои рейсы по маршруту Минск-Вена-Минск с 29 марта по 24 апреля 2020 года. Авиакомпания … расценивает данные действия австрийской стороны как направленные на недопущение выхода Белавиа на линию Минск-Вена, сохранение монополии «Австрийских авиалиний» и поддержание высокого уровня тарифов на прямые перевозки по указанному маршруту», - говорится в сообщении белорусского перевозчика.

Между тем в сложившейся ситуации «Белавиа» рассчитывает на скорейшее урегулирование вопроса авиационными властями двух стран.

Авиакомпания планирует полеты в международный австрийский аэропорт «Швехат» ежедневно с вылетом из Минска в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет в Национальный аэропорт «Минск» планируется в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.10 (по вторникам, четвергам и субботам).

Пассажиры, которые приобрели билеты на полет с 29 марта по 24 апреля, могут вернуть их за полную стоимость. Можно также перенести дату вылета по тому же маршруту до 30 июня без дополнительных сборов.

Белавиа сожалеет о сложившейся ситуации и приносит пассажирам извинения.
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