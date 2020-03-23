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ЭКОНОМИКА РБ
УДАЛЕННЫЙ ВЫПУСК ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ НА ТАМОЖНЕ ЗАНИМАЕТ В СРЕДНЕМ ДВЕ МИНУТЫ - ГТК
15:40 24.03.2020
Две минуты занимает выпуск экспортных товаров в рамках проводимого на базе Могилевской таможни эксперимента по удаленному выпуску экспорта.
Эксперимент по удаленному выпуску товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, белорусская таможня проводит с апреля 2019 года. Проект направлен на оптимизацию подходов по совершению таможенных операций.
Суть эксперимента состоит в том, что экспортные товары субъектов хозяйствования минского, гродненского и брестского регионов выпускаются Могилевской таможней, а таможенный контроль в отношении этих товаров проводится в регионе деятельности другой таможни.
На первоначальном этапе в эксперименте принимали участие субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в минском регионе. С июля 2019 года проект распространен на субъектов хозяйствования, расположенных в регионах деятельности Брестской и Гродненской региональной таможен.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в текущем году таким образом уже выпущено более 11,5 тысяч деклараций, а с начала проведения эксперимента – 42 тысячи. В проекте принимают участие более 90 субъектов хозяйствования.
Применение удаленного выпуска экспорта позволяет наиболее эффективно распределять ресурсы таможенных органов, способствует сокращению как временных, так и финансовых затрат субъектов хозяйствования.
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