Проектная документация по аккумуляторному заводу ООО «АйПауэр» вновь подана на экологическую экспертизу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Группе компаний 1AK-GROUP, генеральный проектировщик ООО «НПФ «Экология» по замечаниям центра ГЭЭ отозвало проектную документацию и вновь подало пакет документов в ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды (Центр экологической экспертизы).

Напомним, что ООО «АйПауэр» в декабре 2019 года сменило генерального проектировщика, который внес корректировки в проектную документацию. На основании анализа работы завода в период пуско-наладочных работ и обращения граждан принята концепция оценки в проектной документации наиболее неблагоприятного воздействия предприятия на окружающую среду.

При расчете в проекте учтены максимальные возможные поступления свинца в атмосферный воздух с дымовыми газами технологического оборудования, а также возможные максимальные нелокализованные местными отсосами поступления свинца в атмосферный воздух из систем общеобменной вентиляции.

Кроме того, уточнены выбросы от технологического оборудования (на основании данных, полученных в ходе пуско-наладки оборудования).

В ходе проведения ГЭЭ Центр экологических экспертиз оценил эти решения как чрезмерные, выполненные с большим запасом. ООО «НПФ «Экология» выполнило доработку, после чего отозвало пакет документов и подало вновь в Центр экологической экспертизы.

В настоящее время проектная документация по ООО «АйПауэр» находится в ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды.