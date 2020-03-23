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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АККУМУЛЯТОРНОМУ ЗАВОДУ ООО «АЙПАУЭР» ВНОВЬ ПОДАНА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
15:20 24.03.2020
Проектная документация по аккумуляторному заводу ООО «АйПауэр» вновь подана на экологическую экспертизу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Группе компаний 1AK-GROUP, генеральный проектировщик ООО «НПФ «Экология» по замечаниям центра ГЭЭ отозвало проектную документацию и вновь подало пакет документов в ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды (Центр экологической экспертизы).
Напомним, что ООО «АйПауэр» в декабре 2019 года сменило генерального проектировщика, который внес корректировки в проектную документацию. На основании анализа работы завода в период пуско-наладочных работ и обращения граждан принята концепция оценки в проектной документации наиболее неблагоприятного воздействия предприятия на окружающую среду.
При расчете в проекте учтены максимальные возможные поступления свинца в атмосферный воздух с дымовыми газами технологического оборудования, а также возможные максимальные нелокализованные местными отсосами поступления свинца в атмосферный воздух из систем общеобменной вентиляции.
Кроме того, уточнены выбросы от технологического оборудования (на основании данных, полученных в ходе пуско-наладки оборудования).
В ходе проведения ГЭЭ Центр экологических экспертиз оценил эти решения как чрезмерные, выполненные с большим запасом. ООО «НПФ «Экология» выполнило доработку, после чего отозвало пакет документов и подало вновь в Центр экологической экспертизы.
В настоящее время проектная документация по ООО «АйПауэр» находится в ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды.
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