Компания А1 пересматривает стратегию взаимодействия с клиентами путем приоритизации дистанционных каналов продаж и обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, Т, с 23 марта 2020 года временно приостановлена работа 8 магазинов А1: в Минске (ул. Кальварийская, 4; Михайловский переулок, 4; ул. Независимости, 60); в Витебске (Бешенковичское шоссе, 3); в Бобруйске (ул. Минская, 51); в Могилеве (ул. Якубовского, 44); в Бресте (ул. Московская, 210); в Калинковичах (ул. Советская, 124).

Некоторые из них в дальнейшем будут перезапущены в формате виртуальных магазинов – интерактивных витрин, где интернет-посетители с помощью сотрудников продаж смогут в режиме онлайн изучить любое интересующее их устройство, получить консультации и оформить покупку с доставкой на указанный адрес.

Выбрать ближайший в своем населенном пункте магазин и проверить его актуальный режим работы можно в приложении «Мой А1» или по ссылке https://www.a1.by/ru/company/company-centers. Для жителей Калинковичей на период закрытия магазина (ул. Советская, 124) ближайшим действующим магазином А1 станет магазин в Мозыре (ул. Нефтестроителей, 26).

В качестве альтернативы посещению магазинов компания А1 предлагает клиентам получать обслуживание по своим абонентским номерам (смена тарифного плана, подключение или отключение необходимых услуг, консультации по начислениям и пр.) при помощи онлайн-помощников на сайте А1.by, в приложении «Мой А1», а также по телефону контакт-центра 150. Интернет-магазин А1 поможет в приобретении оборудования и подключении новых SIM-карт с выбранным тарифным планом прямо с доставкой на дом.